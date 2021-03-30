Видео: возле Отрадного завалилось судно с рабочими – двое пострадали, двоих заблокировало внутри

По информации ivbg.ru, 30 марта в 15:15 на площадке судостроительного завода «Пелла» возле Отрадного в Кировском районе во время проверки на устойчивость завалилось судно с рабочими.

Морозильный траулер «Скорпион» длиной 60 метров и шириной 15 метров накренился и оперся на стену причала. Его зафиксировали с помощью трех кранов. Шесть человек экипажа покинули судно. Двоих из них увезли в больницу. Врачи диагностировали переломы ребер.

Еще двое – мужчина и женщина – оказались заблокированы в трюмах. Спасатели пытаются им помочь.