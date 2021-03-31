В России создали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора.

«Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», – сообщил заместитель руководителя ведомства Константин Савенков

Ученые все еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. На момент подготовки публикации официальные данные по этому показателю – не менее шести месяцев.

Массовое производство вакцины от COVID-19 для животных может быть запущено в апреле 2021 года. В препарате заинтересованы и в других странах.