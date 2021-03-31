Молодежной политике Ленобласти необходима перезагрузка

К такому выводу пришли депутаты ЗакСобрания 47 региона и представители профильных комитетов региона, решая вопросы патриотического воспитания молодежи и реализации молодежной политики.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, встреча парламентариев с чиновниками состоялась в рамках выездного совещания двух постоянных комиссий при ЗакСе ЛО — по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи и по законности и правопорядку. Тема не теряет своей актуальности, а с принятием регионального закона о молодежной политике не покидает повестку дня. Провести выездное совещание было решено в Центре «Молодежный», где представители профильных комитетов отчитались о своей работе.

Собравшихся поприветствовали председатели комиссий Александр Перминов и Олег Петров, а также заместитель Председателя ЗакСобрания Дмитрий Пуляевский.

Председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева в своем выступлении отметила, что патриотическое воспитание молодых ленинградцев остается одним из приоритетных направлений ее ведомства, и подробно рассказала о реализуемых на территории области мероприятиях для молодежи, среди которых военно-исторические реконструкции, события, посвященные памятным датам в истории, и многие другие.

«Мы собираем старый актив, чтобы развивать патриотическое направление. Молодежной политике необходима перезагрузка», — констатировала Марина Григорьева.

На подпрограмму патриотического воспитания молодежи в 2020 году был потрачен почти 41 миллион рублей, в текущем году на эти цели направят около 38 миллионов.

«Такую задачу поставило Министерство обороны во всех субъектах Российской Федерации. Первая его функция — проведение военно-полевых сборов для учащихся 10 классов. Второе направление — гражданско-патриотическое воспитание молодежи. И третье — вопрос информационной безопасности молодежи, создание методического центра, который поможет развивать молодым людям критическое мышление, чтобы обезопасить себя от угроз в интернет-среде», — рассказала Марина Григорьева о создании в регионе Центра патриотического воспитания «Авангард».

Готовность в оказании содействия по его созданию выразил заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности — начальник департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами Владимир Яковлев.

«Патриотизм не заложен в генах, не наследуется, а формируется. И в этой работе необходима системность», — рассказала и.о. руководителя ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» Маргарита Куортти.

Центр «Молодежный» реализует множество разноплановых мероприятий, направленных не только на патриотическое, но и духовно-нравственное воспитание мальчишек и девчонок. Также здесь проводят смены для трудных подростков по программе профилактики.

О работе с молодежью в Ленинградской области доложили и представители региональных комитетов по образованию, по физической культуре и спорту, по культуре и туризму. На встрече зашла речь и о сложных подростках, эту тему озвучили начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона Наталья Канарёва и представитель МВД Елена Татарских. Много усилий обеих структур направлено на профилактику правонарушений и безнадзорности. По последним данным, в регионе на 14% сократился уровень безнадзорности и на 5% — подростковая преступность.

По основным направлениям деятельности отчиталась Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Последовавшее после знакомства с докладами заседание рабочей группы прошло очень оживленно. Олег Петров, говоря об актуальности вопроса, отметил, что в силах парламентариев и представителей профильных комитетов изменить ситуацию к лучшему.

«Сегодня идет настоящая война за молодежь, — произнес Вадим Малык. — При содействии губернатора Александра Дрозденко нам необходимо выработать стратегию по работе с молодежью для каждого из ведомств».

Сергей Караваев заметил, что нельзя строить патриотическое воспитание только на исторической памяти, необходимо соблюдать баланс прошлого, настоящего и будущего.

«Нам нужно достучаться до молодых людей, показать им, куда идти», — согласился со словами коллеги Олег Петров.

Регина Илларионова выразила мнение, что начинать воспитание все же необходимо с ленинградцев детского возраста. Дмитрий Пуляевский выступил с предложением развивать у молодого поколения мирный патриотизм путем массовых выездов школьников не только в музеи и памятные места, но и на крупные предприятия, расположенные в 47 регионе, которые являются гордостью области и страны. Также в обсуждении участвовали Валерия Коваленко, Надежда Белова, Сергей Коняев и Михаил Макаров.

В завершение обсуждения Александр Перминов напомнил о необходимости создания в каждом муниципальном образовании отдельной ставки сотрудника, который будет заниматься вопросами молодежи на местах.

Рабочая встреча завершилась экскурсией по Центру «Молодежный». Областные парламентарии и представители комитетов осмотрели печально известный долгострой: 11 лет длится строительство культурно-спортивного центра на территории «Молодежного». И, по прогнозам Маргариты Куортти, завершиться оно должно осенью 2021 года.