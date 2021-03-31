Совет Федерации одобрил закон, дающий Путину право претендовать еще на два срока

Совет Федерации принял закон, который дает Владимиру Путину возможность претендовать еще на два срока в качестве главы государства.

Согласно новому закону, на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть главой государства более двух сроков.

Закон также устанавливает, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. При этом он не может иметь гражданство или вид на жительство в другой стране. Исключением являются страны, которые частично или полностью были приняты в состав России.