Совет Федерации одобрил закон, дающий Путину право претендовать еще на два срока

Совет Федерации принял закон, который дает Владимиру Путину возможность претендовать еще на два срока в качестве главы государства.
Согласно новому закону, на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть главой государства более двух сроков.
Закон также устанавливает, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. При этом он не может иметь гражданство или вид на жительство в другой стране. Исключением являются страны, которые частично или полностью были приняты в состав России.
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