Эксгибиционист терроризирует жителей Мурино

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «ЖК Эланд, Мурино» сообщают: неизвестный обнаженный мужчина терроризирует своим непотребным видом жителей Мурино Всеволожского района.

Эксгибиционист Мурино
Фото: vk.com/sever_eland

Мужчину заметили 28 марта. Жителей жилого комплекса призывают проявлять бдительность.

«Если Вы о нем что-то знаете, сообщите в полицию по номеру 112», – говорится в сообщении в паблике

В комментариях к посту отмечают, что эксгибиционист – не единственный странный сосед в ЖК «Эланд». В январе некоторых жителей тревожила неизвестная бабушка, стучавшая в двери и просившая деньги на непонятные цели.

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