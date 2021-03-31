В паблике «ЖК Эланд, Мурино» сообщают: неизвестный обнаженный мужчина терроризирует своим непотребным видом жителей Мурино Всеволожского района.
Мужчину заметили 28 марта. Жителей жилого комплекса призывают проявлять бдительность.
«Если Вы о нем что-то знаете, сообщите в полицию по номеру 112», – говорится в сообщении в паблике
В комментариях к посту отмечают, что эксгибиционист – не единственный странный сосед в ЖК «Эланд». В январе некоторых жителей тревожила неизвестная бабушка, стучавшая в двери и просившая деньги на непонятные цели.
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24.03.2021 720