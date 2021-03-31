В паблике «ЖК Эланд, Мурино» сообщают: неизвестный обнаженный мужчина терроризирует своим непотребным видом жителей Мурино Всеволожского района.

Мужчину заметили 28 марта. Жителей жилого комплекса призывают проявлять бдительность.

«Если Вы о нем что-то знаете, сообщите в полицию по номеру 112», – говорится в сообщении в паблике

В комментариях к посту отмечают, что эксгибиционист – не единственный странный сосед в ЖК «Эланд». В январе некоторых жителей тревожила неизвестная бабушка, стучавшая в двери и просившая деньги на непонятные цели.