5 576 случаев коронавируса подтверждено в Сосновом Бору с начала пандемии

По данным на 31 марта, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5 576 жителей Соснового Бора.

Как сообщает ФМБА, за все время выздоровело 5 390 человек, под наблюдением остаются около сотни горожан. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 94 человек. Общее число заболевших — 39 866, выздоровели — 36 830.