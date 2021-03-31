Церемония награждения чемпионов прошла в стенах Большого петербургского университета.

Председатель Правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов открыл церемонию награждения победителей Всероссийской олимпиады с обращения к учащимся. Председатель отметил победы школьников в региональных и общероссийских олимпиадах и конкурсах. Он поблагодарил молодых людей, демонстрирующих своих знания и таланты. Более 60 победителей и лауреатов сейчас имеем честь приветствовать и награждать, а 43 ученикам предстоит участвовать в федеральном конкурсе, который ещё впереди — отметил Николай Емельянов.

Отметила достижения учащихся и депутат Госдумы Светлана Журова. В Ленинградской области – самые умные, способные и талантливые ребята — заявила она.

Лучшие результаты в 2020-2021 учебном году по большинству предметов олимпиады показали школьники Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Киришского, Сосновоборского, Тихвинского, Кингисеппского, Кировского и Лужского районов.

Почитайте о том, как молодежный избирком Ленобласти вышел в финал всероссийского конкурса.