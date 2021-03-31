В Новой Ладоге мужчина спас из канала тонущего пса — видео

В Волховском районе Ленобласти неравнодушный житель Новой Ладоги спас тонущую собаку из ледяной воды.

Мужчина рассказал, что в этот момент возвращался с дочерью домой на машине и увидел, как из воды не могла выбраться собака.

“Наверное, собака барахталась там довольно долго, на лед ей было не выбраться. Я припарковал микроавтобус. Понятно было, что окажусь в воде, так что разделся и пошел по льду”, — рассказал Игорь.

Увидев мужчину, собака испугалась и поплыла в противоположную сторону. Сначала Игорь пытался подтолкнуть пса доской, но затем залез в воду и вытолкнул его руками. После спасения собака прилегла, а затем потихоньку ушла. Игорь тоже выбрался, с ним все хорошо.

Ранее в Рощино очевидцы спасли собаку от хозяина-живодера. Парни ехали на машине и увидели, как мужчина, взяв за ошейник собаку, повесил ее на дерево и начал избивать палкой.