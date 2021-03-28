Видео: в Рощино очевидцы спасли собаку от хозяина-живодера

Собаку отвезли в ветеринарную клинику, с ней все в относительном порядке. Сейчас она у зоозащитников.

Инцидент произошел в Рощино. Трое ребят ехали на машине и увидели, как мужчина, взяв за ошейник собаку, повесил ее на дерево и начал избивать палкой. Парни выбежали из машины, скрутили живодера и сдали наряду полиции. Сообщается, что он был сильно пьян.

43-летний задержанный объяснил полицейским, что взял собаку по объявлению, та его укусила, и тогда он решил наказать ее. Известно, что мужчина состоит на учете в ПНД и был ранее судим.

Ранее в Мурино неизвестный привязал пса к забору храма и бросил, прицепив очень неоднозначную записку. В ней он объясняет причины своего поступка.