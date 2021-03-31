Депутат Госдумы провел личный прием граждан в Сосновом Бору

Депутат Госдумы от Ленобласти, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк провел личный прием граждан в Сосновом Бору.

Жителей интересовали вопросы улучшения жилищных условий, благоустройства города и вывоза мусора. Сергей Яхнюк дал разъяснения по всем поступившим вопросам, и взял их под личный контроль.

В частности, благоустройство пешеходного маршрута до городского пляжа стоит в планах городских властей. Также в 2021 году в городе построят еще 40 площадок под складирование коммунальных отходов. Вопрос реконструкции Копорского шоссе более сложный, но его тоже будут прорабатывать.