Депутат Госдумы провел личный прием граждан в Сосновом Бору

Депутат Госдумы от Ленобласти, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк провел личный прием граждан в Сосновом Бору.
Жителей интересовали вопросы улучшения жилищных условий, благоустройства города и вывоза мусора. Сергей Яхнюк дал разъяснения по всем поступившим вопросам, и взял их под личный контроль.
В частности, благоустройство пешеходного маршрута до городского пляжа стоит в планах городских властей. Также в 2021 году в городе построят еще 40 площадок под складирование коммунальных отходов. Вопрос реконструкции Копорского шоссе более сложный, но его тоже будут прорабатывать.
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31.03.2021 104