Чиновники Гатчинской администрации предупреждают, что никаких сборов администрация района не осуществляет.

Пресс служба Гатчинского района 31 марта предостерегла предприятия и учреждения от нового вида телефонного мошенничества. Недобросовестные люди от имени администрации Гатчинского района звонят в различные структуры и просят денег под предлогом разных «нужд».

Один из таких звонков получил замглавы администрации Гатчинского района Тимофей Материков. Администрация Гатчинского района предупреждает:

— Обращаем ваше внимание, что это мошенники! Никаких сборов администрация Гатчинского района не осуществляет, — предупредили чиновники.

Жертвам мошенников следует обратиться в полицию. Об этом рассказали 78.ru.