Фонду капремонта Ленобласти понадобился автомобиль за 2,6 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер на приобретение кроссовера для Фонда капремонта Ленобласти. Для покупки японского кроссовера из бюджета хотят выделить больше 2 млн рублей.

Как сообщается на сайте, 12 апреля пройдет электронный аукцион на приобретение автомобиля для Фонда капремонта многоквартирных домов Ленобласти. Начальная стоимость контракта составит 2 миллиона 630 тысяч рублей.

Из подробностей техзадания следует, что фонду необходима машина Toyota RAV 4 2021 года выпуска или похожий автомобиль. Выбор данного авто связан с ее вместимостью — багажник транспортного средства вмещает 580 литров.

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Ранее ivbg.ru писали, что для Фонда капремонта Ленобласти закупят иномарки на 4 миллиона 680 тысяч.