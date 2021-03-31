Фонду капремонта Ленобласти понадобился автомобиль за 2,6 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: https://auto.ironhorse.ru/

На портале госзакупок появился тендер на приобретение кроссовера для Фонда капремонта Ленобласти. Для покупки японского кроссовера из бюджета хотят выделить больше 2 млн рублей.

Как сообщается на сайте, 12 апреля пройдет электронный аукцион на приобретение автомобиля для Фонда капремонта многоквартирных домов Ленобласти. Начальная стоимость контракта составит 2 миллиона 630 тысяч рублей.

Из подробностей техзадания следует, что фонду необходима машина Toyota RAV 4 2021 года выпуска или похожий автомобиль. Выбор данного авто связан с ее вместимостью — багажник транспортного средства вмещает 580 литров.

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