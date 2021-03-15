Для Фонда капремонта Ленобласти закупят иномарки на 4 миллиона 680 тысяч

Четыре автомобиля марки Hyundai Solaris приобретут Фонду капитального ремонта Ленобласти. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Электронный аукцион на поставку машин для ведомства пройдет на сайте госзакупок 25 марта. Начальная цена тендера составит 4 миллиона 680 тысяч рублей. Средства будут выделяться из областного бюджета.

Из техзадания следует, что фонду необходимо предоставить четыре машины Hyundai Solaris 1.6 АТ или подобный автомобиль. В данной модели предусмотрен подогрев руля, шумоизоляция капота, а также дистанционное управление с телефона. Помимо прочего машины должны быть 2021 года выпуска.