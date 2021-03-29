Ремонт трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти обойдется в 1,2 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Топ-15: самые красивые дороги России | CozyZone
Трасса “Кола”

Компании АО «ВАД» предстоит заняться ремонтом участка дороги протяженностью около 50 км.

Ремонт участка трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти обойдется в 1,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Заказчиком работ выступил ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Контракт стоимостью 1,2 млрд рублей был размещен 3 марта этого года. Единственную заявку подала компания АО «ВАД». Примечательно, что эта компания уже не первый раз проводит ремонт трассы «Кола». В прошлый раз цена контракта составила 12 млрд рублей.

Ремонтные работы проведут на участке дороги протяженностью около 50 км. Об этом рассказали 78.ru.

В Ленобласти на объектах культурного наследия пройдут субботники. Первые субботники на объектах культурного наследия Ленобласти пройдут 23 апреля. «Волонтеры культуры» уже присоединились к акции.

Вам будет интересно
Ремонт трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти обойдется в 1,2 млрд рублей ремонт, Ленобласть, АО «ВАД», Автодорога «Кола»
Новый мост через Свирь в Подпорожье откроют уже в 2023 году
Новую переправу в Подпорожском районе Ленобласти строят с опережением по графику - мост планируется открыть в 2023 году вместо 2026. Сейчас...
29.03.2021 42
Автор