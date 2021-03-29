Компании АО «ВАД» предстоит заняться ремонтом участка дороги протяженностью около 50 км.

Ремонт участка трассы Р-21 «Кола» в Ленобласти обойдется в 1,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Заказчиком работ выступил ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Контракт стоимостью 1,2 млрд рублей был размещен 3 марта этого года. Единственную заявку подала компания АО «ВАД». Примечательно, что эта компания уже не первый раз проводит ремонт трассы «Кола». В прошлый раз цена контракта составила 12 млрд рублей.

Ремонтные работы проведут на участке дороги протяженностью около 50 км. Об этом рассказали 78.ru.

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