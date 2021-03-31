В деле доктора Земченковой, пропавшей 11 лет назад, появился подозреваемый — ее муж

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве известного гинеколога Земченковой задержали заведующего отделением Мариинской больницы — Александра Земченкова, который являлся супругом пропавшей женщины.

Согласно информации Фонтанка, Александр Земченков, глава городского нефрологического центра на данный момент находится в изоляторе временного содержания. Его задержали в квартире в минувшие сутки.

Правоохранители считают его виновным в загадочном исчезновении супруги — Ирины Земченковой. Женщина пропала 23 февраля 2010 года. Тогда следствие не проводилось должным образом — записям с уличных камер значения не придали, а обыски в квартире супругов прошли спустя два месяца после исчезновения.

Как считает следствие, Земченков убил жену в квартире, а тело вывез и закопал где-то в Ленобласти. Сам же Александр Земченков вину не признал. Следствие собирается настаивать в суде об его аресте.

Ранее стало известно, что после обращения отца пропавшей женщины громким делом заинтересовался Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ.