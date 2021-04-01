Более 100 снарядов времен войны уничтожили в Петербурге и Ленобласти за март

За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 100 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены на стройках, частных садовых участках и в лесных массивах. В частности, 19 марта сотрудники аэропорта ПУлково” обнаружили 150-мм артиллерийский снаряд. А в Кировском районе Ленобласти мужчина нашел на своем садовом участке реактивный фугасный снаряд М-31 калибра 300 мм к системе залпового огня БМ-31-12.
Все найденные боеприпасы были вывезены на спецполигон и уничтожены, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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25.03.2021 258