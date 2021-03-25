Взрывом оторвало руки мужчине, разбиравшему снаряд времен войны в Павлово

По информации ivbg.ru, 25 марта около 07:00 в полицию Кировского района сообщили о взрыве в квартире дома на улице Советской в Павлово.

Взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его разбирал 41-летний жилец квартиры. По предварительной информации, ему оторвало кисти обеих рук.

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Пострадавший госпитализирован в больницу Шлиссельбурга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.