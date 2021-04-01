Четвертый корпус ЖК «Чистый ручей» в Сертолово Всеволожского района Ленобласти получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ был подписан Госстройнадзором.

ЖК с 2015 года строил застройщик «Петрострой». В 2018-2019 были сданы первые корпуса, после работы остановились. Завершить строительство компании помогает Госстройнадзор.

Напомним, в Ленобласти за 2020 год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. В этом месяце Госэкспертиза выдала положительное заключение по ЖК «Щегловская усадьба» в Ленобласти.