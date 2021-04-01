В Ленобласти родители подали 3 тыс таких заявлений.

В Петербурге с 1 апреля стартовала запись детей в первые классы. Для этого родителям необходимо подать заявление в МФЦ или РПГУ (региональный портал государственных и муниципальных услуг). Таких заявлений уже было подано более 21 тысячи. Родители отдают предпочтение онлайн порталу, так наибольшее число заявок.

Заявление будут принимать от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущество при зачислении, а также от родителей, дети которых живут на закрепленной территории. Запись будет вестись по 30 июня. Об этом рассказали Невские новости.

В Ленобласти родители подали 2 932 заявления для записи детей в первоклассники.