Гонка Гран При России пройдет в 2025 году на трассе «Игора Драйв» в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: «Игора Драйв» / piter.tv

«Игора Драйв» стал резервной трассой для мирового чемпионата MotoGP в 2021 году.

Ленобласть в 2025 году будет закрывать чемпионат мира Формулы 1. В 2025 году гонка Гран При России пройдет на трассе «Игора Драйв» в Ленобласти. Таким образом сбылись прогнозы губернатора Александра Дрозденко. Планируется, что гонка состоится в середине декабря. Источники в FIA и Liberty Media подтвердили эту информацию.

Напомним, что комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Санкт-Петербурга, он включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки.

Об этом рассказали в Telegram канале Тайны Ленинградского двора.

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