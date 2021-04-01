Кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в сентябре в Гатчине в новом формате

XXVII Российский кинофестиваль расширит географию кинопраздника, а также увеличит количество творческих встреч и специальных показов.

Гостей фестиваля вновь познакомят с новейшими экранизациями литературных произведений, фильмами о судьбах писателей и киноисторией создания литературных шедевров, а также ретроспективными показами.

Частью большой фестивальной недели станет VIII кинофестиваль «Литература и кино» – детям». Ранее детский фестиваль проходил спустя пол года после взрослого.

Затем кинопраздник придет в другие города Ленинградской области.

Первый Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошёл в Гатчине в 1995 году. С тех пор он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. Отметим, что XXVI кинофестиваль «Литература и кино» из-за COVID-19 прошел в необычном формате — на мероприятии не было зрителей.