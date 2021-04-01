Сообщается, что мать услышала голос в голове, который твердил ей что ребенком завладел бес, которого необходимо изгнать.

Мы писали о том, что в квартире на Приморском проспекте в Петербурге был найден труп пятилетнего мальчика. Позже выяснилось что на теле мертвого мальчика нашлись ожоги. Сегодня стали известны новые подробности ужасающего происшествия.

Как рассказали источники в Невских новостях и «Форпост Северо-Запад» малыш погиб от рук собственной матери. Сообщается, что мать услышала голос в голове, который твердил ей что ребенком завладел бес, которого необходимо изгнать. Предполагается, что мать облила ребенка кипятком после чего вынесла тело мальчика на балкон и позвонила своей матери. Мать психически нездоровой женщины вызвала полицию.

По словам источников, до приезда сотрудников полиции, мать погибшего ребенка твердила о голосе бога в собственной голове. А в тело мальчика якобы вселился бес, которого необходимо было «изгнать». Полицейские вызвали скорую, которая забрала женщину в психиатрическую больницу. Об этом рассказали Невские новости.