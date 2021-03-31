На теле 5-летнего мальчика, найденного мёртвым в Приморском районе, нашли ожоги

Стали известны подробности гибели пятилетнего малыша в Петербурге в среду, 31 марта. На теле мальчика нашли ожоги неизвестного происхождения.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на источник, близкий к следствию, на теле несовершеннолетнего не было обнаружено признаков насильственной смерти, однако обнаружили ожоги. Вероятно ребенок их получил в результате контакта с очень горячей водой. Как именно он их получил — устанавливает следствие. Точная причина смерти 5-летнего мальчика станет известна после судмедэкпертизы.

Ранее ivbg.ru писал, что в многоквартирном доме Приморского проспекта Санкт-Петербурга обнаружили труп пятилетнего мальчика.