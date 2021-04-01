В Финляндии до конца апреля продлили ограничения на въезд

Автор: Анастасия Щербакова
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Финляндия продлила ограничения на границе, введенные из-за пандемии – Москва 24, 18.02.2021
Фото: ТАСС/Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de

До 30 апреля въехать в страну смогут только возвращающиеся жители Финляндии и других стран Шенгенской зоны. 

Финляндия в очередной раз продлила ограничения на въезд в страну из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения касаются всех стран Шенгенского соглашения а также России. До 30 апреля на территорию страны смогут въехать только возвращающиеся из поездок жители Финляндии и других стран Шенгенской зоны.

Также со 2 по 5 апреля в Петербурге не будет работать Генеральное консульство Финляндии — оно уйдёт на пасхальные каникулы. Об этом рассказали 78.ru.

Напомним, что сейчас въезд в Финляндию из России разрешен только для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств (рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба), напомнили в ТАСС.

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