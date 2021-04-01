В этот четверг «Ленинградец» одержал чистую победу над псковским клубом «Луки Энергия» со счетом 4:0.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко порадовался уверенной победе ФК «Ленинградец» над сборной «Луки Энергия», поблагодарив команду за отличный старт сезона и пожелав им дальнейших спортивных успехов.

Александр Дрозденко не смог лично присутствовать на игре в Nova Arena, зато в разговоре с нашими коллегами признался, что очень ждал победу родного футбольного клуба.

Сегодня, в четверг, «Ленинградец» одержал чистую победу над псковским клубом «Луки Энергия» со счетом 4:0. Следующие игры для наших футболистов пройдут 6 и 12 апреля с командой СГАФКСТ и ФК «Знамя труда». Об этом рассказали online47.ru.