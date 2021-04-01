Весна постепенно даёт о себе знать, заменяя холодную пору на теплую. Грибник со стажем Николай Будник рассказал, какие съедобные грибы с приходом тепла сейчас можно найти в лесу.

Наши коллеги из Невских новостей побеседовали с опытным грибником, автором канала «Грибоведы РФ» Николаем Будником, который поделился грибными местами и описал каких представителей царства живой природы можно найти в цветущем лесу.

Какие грибы собирать?

Сейчас самое время для одной из самого распространенных грибов, который обитает на проталинах — «Саркосцифа австрийская«. Гриб выделяется ярко-красным цветом, начиная расти под снегом.

Её можно найти там, где много валежника и гнилой древесины. Не смотря на свой размер и форму, гриб годится для употребления в пищу.

«Этот гриб еще называют бабушкины ушки. Его можно отварить и пожарить. а собирают этот гриб для разнообразия после зимы», — поделился Николай.

Теплая погода принесет ещё более питательных и насыщенных представителей грибов.

«Через две недели уже возможно будет найти гриб «Сморчковая шапочка«. Это уже деликатесный гриб высоких вкусовых качеств. Его употребляют во многих кухнях мира, особенно в США. В России этот гриб тоже любят. У Тургенева есть рассказ, как его кормили сморчками у помещика. Он подробно описывал, как его готовят. Этот гриб любит расти под черемухой и в зарослях малины, по берегам ручьев и канав», — рассказал Будник.

В начале апреля можно попытать удачу в поисках круглогодичного гриба Чага. В рост пойдет и зимний опенок, который растет на осинах и ивах. Через три недели разнообразие грибов увеличится, что позволит собрать еще больше представителей грибного мира.

Куда поехать за грибами?

Николай Будников советует ехать в сторону Бернгардовки, Кирпичного завода, по линии, которая идет на Ладожское озеро.

«В Ломоносовском районе есть деревня «Медвежий угол». С правой стороны там есть гигантский яблоневый сад, который остался от прежних хозяев. Сморчки любят расти в яблоневых садах. Этот сад не охраняемый. Это перспективное место для сбора сморчков. От города ехать около 60 километров», — поделился грибник со стажем.

Что касается роста грибов, то грибник отметил что всё зависит от множества факторов.

«У грибов все сложно. Все будет зависеть от перепадов температур. Для роста грибов должна быть температурно-влажная провокация. Грибы каждого сезона растут по своим законам и все зависит от местности, Ленинградская область очень большая. Предсказать заранее рост грибов нельзя», — заявил грибник Николай Будник.

Об этом рассказали Невские новости.