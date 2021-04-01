Весна постепенно даёт о себе знать, заменяя холодную пору на теплую. Грибник со стажем Николай Будник рассказал, какие съедобные грибы с приходом тепла сейчас можно найти в лесу.
Наши коллеги из Невских новостей побеседовали с опытным грибником, автором канала «Грибоведы РФ» Николаем Будником, который поделился грибными местами и описал каких представителей царства живой природы можно найти в цветущем лесу.
Какие грибы собирать?
Сейчас самое время для одной из самого распространенных грибов, который обитает на проталинах — «Саркосцифа австрийская«. Гриб выделяется ярко-красным цветом, начиная расти под снегом.
Её можно найти там, где много валежника и гнилой древесины. Не смотря на свой размер и форму, гриб годится для употребления в пищу.
Теплая погода принесет ещё более питательных и насыщенных представителей грибов.
В начале апреля можно попытать удачу в поисках круглогодичного гриба Чага. В рост пойдет и зимний опенок, который растет на осинах и ивах. Через три недели разнообразие грибов увеличится, что позволит собрать еще больше представителей грибного мира.
Куда поехать за грибами?
Николай Будников советует ехать в сторону Бернгардовки, Кирпичного завода, по линии, которая идет на Ладожское озеро.
Что касается роста грибов, то грибник отметил что всё зависит от множества факторов.
Об этом рассказали Невские новости.