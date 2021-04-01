Утро 2 апреля в Ленобласти будет туманным

Согласно прогнозу погоды от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь и утро на 2 апреля в некоторых районах Ленобласти ожидается туман.

Погода обещает быть облачной, с небольшими прояснениями. Ночью возможен небольшой мокрый снег. Также незначительные осадки ожидаются и днем.

Сообщается, что местами возможна гололедица. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится.

Синоптики сообщают также, что ветер будет северо-западным и западным, с умеренными порывами до 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут от +1 до -4 градусов, в некоторых районах температура воздуха опустится до -7 мороза. При этом, в дневное время ожидается небольшое потепление +9.