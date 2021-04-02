В Доме офицеров в Петербурге открылась бесплатная выставка Русского географического общества

В Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге торжественно открылась передвижная выставка Русского географического общества.

В экспозицию включены документы и артефакты, демонстрирующие вклад представителей Русского географического общества в изучение разных уголков России и рассказывающие о выдающихся исследователях.

Также на выставке представлены уникальные семейные фото из архивов полководцев и военачальников. Выставка бесплатная и действует до 20 апреля.