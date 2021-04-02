Фото: пожилой рыбак погиб, провалившись под лед в Кировском районе

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 31 марта в полицию сообщили о 60-летнем мужчине, который 30 марта в 05:30 отправился из поселка Шушары на рыбалку в Кобону.

Об этом сообщил зять пропавшего. По его словам, мужчина перестал выходить на связь. Его автомобиль Skoda Octavia нашли на парковке в Кобоне.

А в 13:30 сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обнаружили широкую трещину во льду Ладожского озера. Водолазы извлекли из него тело пропавшего мужчины и передали его сотрудникам полиции.