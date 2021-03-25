По информации ivbg.ru, 25 марта около 11:00 в экстренные службы сообщили о том, что под лед на Ладоге недалеко от деревни Дубно в Волховском районе провалился автомобиль Logan Stepway.

О произошедшем сообщил водитель автомобиля. Находившимся в машине троим рыбакам из Тихвина удалось спастись. По словам водителя, все произошло быстро – «раз, и провалились». Все сильно промокли.

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К пострадавшим на судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели.