Пенсионерам хотят позволить сохранять «сельские» надбавки

Автор: Анастасия Щербакова
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Госдума рассмотрит законопроект, который позволит сохранять «сельские» надбавки к пенсиям при смене места жительства. Сейчас при переезде в город эту надбавку убирают.

Государственная Дума РФ на следующей неделе рассмотрит законопроект о сохранении «сельских» доплат пенсионерам вне зависимости от места жительства. Пенсионеры только должны будут проработать в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При этом надбавки сохранят, даже если они переедут из села в город.

В Госдуме отметили, что поддержка села и сельских тружеников является приоритетом. Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Поэтому надбавка должна сохранится вне зависимости от того останется ли человек жить в сельской местности или переедет в город, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом рассказали online47.ru.

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