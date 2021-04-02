Четверть россиян вынуждены работать даже во время отпуска

Каждый четвертый трудоустроенный россиянин — 25,5% — выходит на работу по требованию начальства, даже находясь в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан».

При этом 47,2% опрошенных отметили, что необходимость вернуться к рабочим обязанностям во время отдыха возникает лишь в исключительных случаях. 16,2% россиян не выходят на работу в период отдыха из принципа, а 9,2% передают свои обязанности коллегам.

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Отмечается, что почти половине — 47,2% приходится работать во время отпуска без дополнительной платы. Только 23,7% руководителей выплачивает денежную компенсацию в размере оплаты одного трудового дня. Частичной оплатой довольствуются 21,2%, в зависимости от выполненного объема, а 7,9% получали за сверхурочную работу часть отпускных.