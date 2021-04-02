Ленинградцев приглашают присоединится к V Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.рф»

Главный областной старт полумарафона состоится 30 мая в Гатчине в 9.00.

Зарегистрироваться и выбрать свою дистанцию — 1, 5, 10 или 21 километров можно на сайте.

Организатором V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» в Ленинградской области выступает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.