Праздник выпускников выводят из «онлайна» но с ограниченным количеством людей на набережных и Дворцовой площади.

Как сообщил источник в «Бумаге», ссылаясь на вице-губернатора Бориса Пиотровского, «Алые паруса» в Петербурге собираются проводить в очном формате. Долгожданный праздник выпускников выведут из «онлайна» если не возникнет кардинальных изменений в эпидемиологической обстановке.

«Алые паруса» планируют на 25 июня, но с некоторыми ограничениями. Количество людей на набережных и Дворцовой площади будет заранее согласовано, однако точное число станет известно ближе к дате торжества.

В прошлом году «Алые паруса» проводились в «онлайн» формате по трансляции, однако множество петербуржцев все-равно вышли на набережные и провели вечеринки. Об этом рассказали в издании «Бумага».