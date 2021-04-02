Эксперты рассказали, какое лето стоит ожидать в Петербурге в этом году

Гидрометцентр России на основе наблюдений предположил, что по-настоящему летняя погода в Северной столице будет только в августе. Первые два месяца сезона отпусков будут в пределах средних значений.

О том, как пройдет лето в Санкт-Петербурге у Гидрометцентра России узнали Невские новости. Как говорят специалисты, вероятность среднемесячной температуры воздуха близкой к норме составляет 60 %.

«Для Санкт-Петербурга в норме в июне среднемесячная температура воздуха составляет 15,6 градусов, средняя дневная — 20,1 градуса, средняя ночная — 11,4 градуса; в июле среднемесячная температура — 17,7 градусов, средняя дневная — 21,9 градусов, средняя ночная – 13,9 градусов. Месячная сумма осадков в норме составляет в июне 57 мм. В июле — 77 мм.», — отмечают эксперты.

Однако Гидрометцентр обнадеживает россиян, что теплая погода все-таки доберется до культурной столицы страны, но только в августе.

«В норме среднемесячная температура августа для Санкт-Петербурга — 16,2 градуса, средняя дневная — 20,0 градусов, средняя ночная — 12,8 градуса. Месячная сумма осадков в августе в городе составляет 80 мм», — заключили специалисты.