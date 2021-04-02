В Тихвине фура потеряла посреди дороги огромный прицеп с древесиной — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Тихвине водитель грузовика не довез до места назначения прицеп с досками. Многотонный груз остался лежать посреди дороги.

ДТП произошло в Тихвине в пятницу, 2 апреля.

 

В группе ДТП и ЧП Тихвин очевидец опубликовал видео, на котором видно, как посреди дороги стоит большегруз с перекореженным прицепом, груженным досками. судя по кадрам, водитель явно не был готов к такой ситуации. На момент записи видео профильных служб на месте происшествия замечено не было.

Вам будет интересно
В Тихвине фура потеряла посреди дороги огромный прицеп с древесиной - видео фура, Тихвин, ДТП, видео, авария
Массовое ДТП произошло на внешней стороне КАД в районе Мурино
Участниками аварии стали по меньшей мере шесть легковых автомобилей, среди которых такси. Сегодня, около 15:00 пользователи соцсетей в группе ВКонтакте "ДТП...
29.03.2021 186
Автор