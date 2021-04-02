В Тихвине фура потеряла посреди дороги огромный прицеп с древесиной — видео

В Тихвине водитель грузовика не довез до места назначения прицеп с досками. Многотонный груз остался лежать посреди дороги.
ДТП произошло в Тихвине в пятницу, 2 апреля.
В группе ДТП и ЧП Тихвин очевидец опубликовал видео, на котором видно, как посреди дороги стоит большегруз с перекореженным прицепом, груженным досками. судя по кадрам, водитель явно не был готов к такой ситуации. На момент записи видео профильных служб на месте происшествия замечено не было.
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