В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

Тосно 1-5 км ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

км 97, 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, км 115-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Движение будет временно перекрыто на 659-м километре трассы М-10 «Россия» возле Ульяновки в Тосненском районе Ленобласти. Причина: работы по подвесу проводов...

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км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора на разделительной полосе, в полосе отвода;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

км 25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;

км 27 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;