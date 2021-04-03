В Ленобласти на шести федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 апреля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- Тосно 1-5 км ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 97, 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 115-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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02.04.2021 112
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора на разделительной полосе, в полосе отвода;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
- км 25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
- км 27 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов и флажков.