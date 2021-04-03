У станции Парголово обнаружили утечку нефтепродуктов

Транспортная прокуратура начала проверку после появления следов нефтепродуктов рядом с железнодорожной станцией Парголово.

Установлено, что на 17 километре указанной станции внутри бетонного фундамента находятся резервуары с нефтепродуктами. Часть из них утекла в сторону водоотводного канала через трещину в фундаменте.

Фото: пресс-служба СЗТП

Должностных лиц Октябрьской дирекции инфраструктуры вызвали для дачи показаний. В отношении виновных будут приняты меры реагирования, а также дана оценка действиям ответственных лиц, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Буквально пару дней назад утечку нефтепродуктов ликвидировали в Кронштадте. В акватории Каботажной гавани специалистами аварийно-спасательной бригады было собрано 1,3 тонны нефтеводяных загрязнений.