В Ленобласти за сутки выявили 99 новых случаев COVID-19 — данные на 3 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 99 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 143, выздоровели — 37 104.

Бокситогорский район: СХТ (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Курск (+1), Большой Сабск (+1), Кивалицы (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+4), гт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+1), Агалатово (+1), массив Сады, СНТ Нефтебаза Ручьи (+1), Дранишники (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Советский (+1), Приморск (+2), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Красная Долина (+1), Вещево (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+1), Никольское (+1), Вырица (+3), Малое Верево (+1), Батово (+1), Коммунар (+5), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Новые Черницы (+1), Мыза-Ивановка (+1), Торфопредприятие (+1).

Киришский район: Кириши (+4).

Кировский район: Кировск (+4).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Лужский район: Горбунки (+1), Нижний Хутор (+1).

Лужский район: Серебрянский (+1), Ретюнь (+1), Турово (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+1), Новоселье (+1), Отрадное (+2) .

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+1).