В России начали испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Автор: Гузель Галимова
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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа. 

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — сказал директор центра Александр Гинцбург.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора. А представитель Роспотребнадзора назвала два возможных срока окончания пандемии COVID-19 в России. 

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