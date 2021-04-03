В России начали испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — сказал директор центра Александр Гинцбург.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора. А представитель Роспотребнадзора назвала два возможных срока окончания пандемии COVID-19 в России.