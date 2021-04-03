Под Рощино «Ласточка» сбила двух человек

Мужчины остались живы, их госпитализировали с тяжелыми травмами — открытыми и закрытыми переломами.

2 апреля в 22.25 в экстренные службы поступило сообщение о том, что неподалеку от станции Рощино скоростной электропоезд «Ласточка» сбил двух мужчин, предварительно, оба были нетрезвы. Одному из них 34 года, второму 47 лет, сообщили в УТ МВД на транспорте.

По предварительной информации, они шли от станции в садоводство между двумя железнодорожными путями. Поезд сбил их при выходе из поворота, возможно задел. Сейчас они находятся в реанимации.

Ранее в Тосно грузовик насмерть сбил на тротуаре 81-летнюю пенсионерку.