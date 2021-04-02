В Тосно грузовик насмерть сбил на тротуаре 81-летнюю пенсионерку

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 2 апреля, в районе дома №20 по улице Ленина в Тосно.

По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика Isuzu на тротуаре наехал на 81-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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02.04.2021 95
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