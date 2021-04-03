Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-игре «Космос рядом»

В этом году исполняется 60 лет с момента полета первого человека в космос.

В честь этой даты 11 апреля 2021 года ВОД «Волонтеры Победы» проведут Всероссийскую интеллектуальную онлайн-игру «Космос рядом». Мероприятие будет посвящено космическим достижениям России. Участники увидят объекты космической отрасли, а также космонавтов и Героев России.

Принять участие сможет любой желающих старше 14 лет. Для этого необходимо до 10 апреля пройти обязательную регистрацию на платформе космосрядом.рф. Самые лучшие игроки получат ценные призы. Более подробная информация на сайте или официальном Telegram-канале игры.