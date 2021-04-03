Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц

Большинство российских семей тратят на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от 25% до 50% своего бюджета, или 15–30 тысяч рублей в месяц.

Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% — от 15 до 30 тысяч, 29,7% — от 30 до 50 тысяч, 10% — от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, 2,8% — от 70 до 100 тысяч и 1,8% — свыше 100 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

У трети семей — 31,2% — расходы на продукты питания и самые необходимые товары составляют от 25% до 50% бюджета, 20% тратит на свои базовые потребности 50-75% доходов, а 12% семей — свыше 75% доходов. 17,4% респондентов признались, что их доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.

Тем временем Россия вошла в перечень «проблемных» стран по росту цен на продукты.