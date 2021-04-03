В Янино дотла сгорело мебельное производство — видео

Автор: Гузель Галимова
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Пожар охватил 900 квадратных метров цеха по производству мебели, расположенного на улице Шоссейной в Янино Всеволожского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 апреля в 13:39 — горел деревянный ангар обшитый металлом площадью 15 на 70 метров. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщают, что открытое горение было ликвидировано в 14:40. Сейчас проходит проливка и разбор конструкций. 

Уточняется, что пострадавших при пожаре нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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03.04.2021 67
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