В Янино дотла сгорело мебельное производство — видео

Пожар охватил 900 квадратных метров цеха по производству мебели, расположенного на улице Шоссейной в Янино Всеволожского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 3 апреля в 13:39 — горел деревянный ангар обшитый металлом площадью 15 на 70 метров. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщают, что открытое горение было ликвидировано в 14:40. Сейчас проходит проливка и разбор конструкций.

Уточняется, что пострадавших при пожаре нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.