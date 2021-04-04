Северо-Западные таможенники нашли в баке грузовика 150 кг наркотика

Грузовик с огромной партией наркотического вещества остановили на пункте пропуска «Бурачки» в Псковская области. Контрабандисты расфасовали наркотик по двум сотням брикетов и спрятали их в топливном баке.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в субботу, 3 апреля, согласно документам в автомобиле перевозились оливки испанского производства. Однако при помощи технических средств сотрудники таможни обнаружили в топливном баке автомобиля тайник.

При вскрытии бака таможенники внутри нашли 219 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам экспертизы стало ясно, что в свертках находится наркотическое вещество под названием гашиш. Общий вес наркотика превысила 150 кг.

«По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух граждан РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ», — дает комментарий ведомство.

Теперь фигурантам дела может грозить тюремное заключение на срок от пятнадцати до двадцати лет.