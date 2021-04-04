Спасенный в Усть-Луге тюлененок скучает по маме — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательным видео с новым воспитанником — детенышем тюленя. Сейчас новый подопечный фонда идет на поправку, хоть и скучает по маме.

Видео с тюлененком сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выложили в воскресенье, 4 апреля у себя в Instagram.

Ранее Online47 рассказывал, что истощенного детеныша нашли в ночь с 31 марта на 1 апреля. Малыш был сильно истощен.

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31.03.2021 202
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