Спасенный в Усть-Луге тюлененок скучает по маме — видео

Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательным видео с новым воспитанником — детенышем тюленя. Сейчас новый подопечный фонда идет на поправку, хоть и скучает по маме.

Видео с тюлененком сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выложили в воскресенье, 4 апреля у себя в Instagram.

Ранее Online47 рассказывал, что истощенного детеныша нашли в ночь с 31 марта на 1 апреля. Малыш был сильно истощен.