Спасенный в Усть-Луге тюлененок скучает по маме — видео

Фонд друзей балтийской нерпы поделился трогательным видео с новым воспитанником — детенышем тюленя. Сейчас новый подопечный фонда идет на поправку, хоть и скучает по маме.
Видео с тюлененком сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выложили в воскресенье, 4 апреля у себя в Instagram.
Ранее Online47 рассказывал, что истощенного детеныша нашли в ночь с 31 марта на 1 апреля. Малыш был сильно истощен.
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