Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения, однако аэропорт уже готовится объявить тендер для арендаторов лабораторного места.

В Петербурге хотят открыть дополнительные пункты вакцинации в рамках прививочной кампания против коронавируса.

«Право на выдачу международных сертификатов о вакцинации имеют специализированные лаборатории, выполняющие процедуру вакцинации. Аэропорт Пулково рассматривает возможность организации подобной услуги на его территории. В настоящий момент изучается вопрос технической возможности организации пункта вакцинации в терминале аэропорта и уровня спроса на данную услугу», — отметили в Пулково.

Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения, однако аэропорт уже готовится объявить тендер для арендаторов лабораторного места. Специалисты изучают насколько востребована будет вакцинация в воздушной гавани.

Стоит отметить, что в России уже опробовали вакцинацию в аэропортах Москвы и Екатеринбурга. Об этом рассказали Невские новости.