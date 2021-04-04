Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения, однако аэропорт уже готовится объявить тендер для арендаторов лабораторного места.
В Петербурге хотят открыть дополнительные пункты вакцинации в рамках прививочной кампания против коронавируса.
«Право на выдачу международных сертификатов о вакцинации имеют специализированные лаборатории, выполняющие процедуру вакцинации. Аэропорт Пулково рассматривает возможность организации подобной услуги на его территории. В настоящий момент изучается вопрос технической возможности организации пункта вакцинации в терминале аэропорта и уровня спроса на данную услугу», — отметили в Пулково.
Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения, однако аэропорт уже готовится объявить тендер для арендаторов лабораторного места. Специалисты изучают насколько востребована будет вакцинация в воздушной гавани.
Стоит отметить, что в России уже опробовали вакцинацию в аэропортах Москвы и Екатеринбурга. Об этом рассказали Невские новости.
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03.04.2021 114