Голикова допустила рост числа заболевших COVID-19 в ближайшие два месяца

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что весной 2021 года возможен рост числа заболевших COVID-19.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, но из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний в апреле-мае число заболевших COVID-19 может вырасти.

Также она добавила, что коронавирус, по заключению специалистов, будет носить сезонный характер. Из-за этого возможны колебания количества заболевших. И сейчас важно достигнуть коллективного иммунитета, а помочь в этом может вакцинация.

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 99 человек. Общее число заболевших — 40 143, выздоровели — 37 104.