В понедельник, 5 апреля без света временно останутся: Выборгский район, Всеволожский район, Ломоносовский район, Гатчинский район, Тосненский район, Волосовский район, Сланцевский район, Лужский район, Волховский район, Тихвинский район, Бокситогорский район.

ПАО «Ленэнерго» уведомил жителей 11 районов Ленобласти о временном отключении электроэнергии в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию электросетевых объектов.

Следующие населенные пункты временно останутся без света:

Выборгский район (Рощино (улицы Гоголя, Наклонная, Верхнее Рощино), Первомайское (улица Тракторная), Большой Поле (частично), Малышево (полностью) с 09:00 до 17:00

(Рощино (улицы Гоголя, Наклонная, Верхнее Рощино), Первомайское (улица Тракторная), Большой Поле (частично), Малышево (полностью) с 09:00 до 17:00 Всеволожский район (Новосаратовка, Савочкино, Лаврики, Ковалево, Невский Лесопарк, Озерки, Порошкино, Ексолово) с 08:25 до 17:25

(Новосаратовка, Савочкино, Лаврики, Ковалево, Невский Лесопарк, Озерки, Порошкино, Ексолово) с 08:25 до 17:25 Ломоносовский район (Анташи, Гостилицы (пункт брикетирования Красная Балтика) с 09:00 до 17:00

(Анташи, Гостилицы (пункт брикетирования Красная Балтика) с 09:00 до 17:00 Гатчинский район (Меньково, Прибытково, Покровка, Елизаветино (улицы Вокзальная, Килькино поле) с 10:00 до 17:00

(Меньково, Прибытково, Покровка, Елизаветино (улицы Вокзальная, Килькино поле) с 10:00 до 17:00 Тосненский район (Бабино-2, Тосно (шоссе Барыбина), Еглино (частично), Рябово (Московское шоссе с дома №140 по №210), Шапки (дорога на Белоголово) с 09:00 до 18:00

(Бабино-2, Тосно (шоссе Барыбина), Еглино (частично), Рябово (Московское шоссе с дома №140 по №210), Шапки (дорога на Белоголово) с 09:00 до 18:00 Волосовский район (Клопицы (дорогая на Жилгородок), Поддубье, Верницы, Канаршино, Курск (улица Брюховицы), Чирковицы, Станция Зимитицы) с 09:00 до 17:00

(Клопицы (дорогая на Жилгородок), Поддубье, Верницы, Канаршино, Курск (улица Брюховицы), Чирковицы, Станция Зимитицы) с 09:00 до 17:00 Сланцевский район (Горка, Кривицы)с 12:00 до 16:00

(Горка, Кривицы)с 12:00 до 16:00 Лужский район (Поселок Дзержинский) с 09:00 до 17:00

(Поселок Дзержинский) с 09:00 до 17:00 Волховский район (Заречье, Лунчаги, Сясьстрой (улица Набережная, 30 домов), Запорожье, село Паша (улица Заречная с дома №30 по №63; улица Медвежья Кара с дома №1 по №23) с 10:00 до 15:00

(Заречье, Лунчаги, Сясьстрой (улица Набережная, 30 домов), Запорожье, село Паша (улица Заречная с дома №30 по №63; улица Медвежья Кара с дома №1 по №23) с 10:00 до 15:00 Тихвинский район (Деревня Коробище, ТП 143-22-14 ГСК-1, ТП 143-22-15 Юсон, ТП 143-22-01 ЛТУ Подсобное хозяйство, ТП143-22-22 Л-авто, ТП143-22-24 ИП Козлов)с 09:00 до 16:00

(Деревня Коробище, ТП 143-22-14 ГСК-1, ТП 143-22-15 Юсон, ТП 143-22-01 ЛТУ Подсобное хозяйство, ТП143-22-22 Л-авто, ТП143-22-24 ИП Козлов)с 09:00 до 16:00 Бокситогорский район (Заречье, Коргорка, Дубровка, Новинка, Забелино, Маклаково, Селище, Мозолево, Пареево, Золотово) с 10:00 до 16:30

Об этом рассказали в online47.ru.