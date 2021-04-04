В понедельник, 5 апреля без света временно останутся: Выборгский район, Всеволожский район, Ломоносовский район, Гатчинский район, Тосненский район, Волосовский район, Сланцевский район, Лужский район, Волховский район, Тихвинский район, Бокситогорский район.
ПАО «Ленэнерго» уведомил жителей 11 районов Ленобласти о временном отключении электроэнергии в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию электросетевых объектов.
Следующие населенные пункты временно останутся без света:
- Выборгский район (Рощино (улицы Гоголя, Наклонная, Верхнее Рощино), Первомайское (улица Тракторная), Большой Поле (частично), Малышево (полностью) с 09:00 до 17:00
- Всеволожский район (Новосаратовка, Савочкино, Лаврики, Ковалево, Невский Лесопарк, Озерки, Порошкино, Ексолово) с 08:25 до 17:25
- Ломоносовский район (Анташи, Гостилицы (пункт брикетирования Красная Балтика) с 09:00 до 17:00
- Гатчинский район (Меньково, Прибытково, Покровка, Елизаветино (улицы Вокзальная, Килькино поле) с 10:00 до 17:00
- Тосненский район (Бабино-2, Тосно (шоссе Барыбина), Еглино (частично), Рябово (Московское шоссе с дома №140 по №210), Шапки (дорога на Белоголово) с 09:00 до 18:00
- Волосовский район (Клопицы (дорогая на Жилгородок), Поддубье, Верницы, Канаршино, Курск (улица Брюховицы), Чирковицы, Станция Зимитицы) с 09:00 до 17:00
- Сланцевский район (Горка, Кривицы)с 12:00 до 16:00
- Лужский район (Поселок Дзержинский) с 09:00 до 17:00
- Волховский район (Заречье, Лунчаги, Сясьстрой (улица Набережная, 30 домов), Запорожье, село Паша (улица Заречная с дома №30 по №63; улица Медвежья Кара с дома №1 по №23) с 10:00 до 15:00
- Тихвинский район (Деревня Коробище, ТП 143-22-14 ГСК-1, ТП 143-22-15 Юсон, ТП 143-22-01 ЛТУ Подсобное хозяйство, ТП143-22-22 Л-авто, ТП143-22-24 ИП Козлов)с 09:00 до 16:00
- Бокситогорский район (Заречье, Коргорка, Дубровка, Новинка, Забелино, Маклаково, Селище, Мозолево, Пареево, Золотово) с 10:00 до 16:30
Об этом рассказали в online47.ru.
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